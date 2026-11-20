Команда Deep Interactive выпустила новый трейлер AetherCycle, приуроченный к скорому старту раннего доступа. Ролик знакомит с основными особенностями экшен-RPG от первого лица и демонстрирует сражения, исследование большого мира, подземелья и совместное прохождение.

Игрокам предстоит развивать персонажа, повышать его уровень, открывать новые способности и собирать экипировку с различными характеристиками. Приключение можно проходить в одиночку или вместе с другими игроками в кооперативном режиме.

Одной из ключевых особенностей AetherCycle станет Цикл — особая система, влияющая на игровой мир и условия исследования. Благодаря ей окружение и обстоятельства приключений будут меняться, добавляя разнообразия прохождению.

Ранний доступ AetherCycle начнётся 4 декабря 2026 года в Steam. Новый трейлер выступает в качестве предрелизного знакомства с игрой и напоминает о приближающемся запуске.