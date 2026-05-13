ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
AetherCycle 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От первого лица, Фэнтези
7 1 оценка

AetherCycle - представлен экшен-RPG с видом от первого лица

slim108 slim108

В Steam недавно появился трейлер анонса новой RPG игры в стиле "меча и магии" — AetherCycle.

Окунитесь в огромный мир, сформированный Циклом.
Исследуйте древние земли, сражайтесь с могущественными врагами и прокладывайте свой путь в динамичных боях, развивайте персонажа и получайте ценные трофеи в этой ролевой игре от первого лица.
Исследуйте огромный и живой мир, полный древних руин, потайных троп, опасных подземелий и забытых мест. От тихих деревень до глубоких подземных владений — каждое место хранит секреты, ожидающие своего раскрытия. Цикл со временем перестраивает мир, меняя баланс опасности и вознаграждения.

Судя по всему игроков ожидают динамически бои и система прокачки умений и навыков, как это типично для подобного рода игр, различные противники и боссы, а также огромный живой мир меняющийся с течением времени. Разрабатывается DEEP INTERACTIVE и, по заверениям издателя, выход в раннем доступе ожидается уже в 2026 году.

+ ещё 1 картинка
Анонсы
Источник
8
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
BatMAXimusDM

Зачем бегать с вперёд вытянутыми руками, на пол экрана рука с оружием, тупо смотрится

6
WerGC

выглядит не плохо,надо посмотреть

2
Vitaminozic

выглядит дешево как то

2
NarmaK VodemaM

Awowed 2? :D

2
CRAZY rock GAME

Визуал конечно шикарный 👍

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ