AEW: Fight Forever начинает 3-й сезон с добавлением рестлера Сверва Стрикленда

Разработчик Yuke's и издатель THQ Nordic объявили о новом дополнении к реестру AEW: Fight Forever. Swerve to the Beach - это первое DLC к третьему сезону игры, которое добавляет в аркадный рестлинг Сверва Стрикленда.

Одновременно с выходом Swerve to the Beach, AEW: Fight Forever также получила новое бесплатное DLC под названием Freebie 4 da Fans. Бесплатное DLC содержит 10 новых нарядов для боев на ринге и 5 новых музыкальных треков, которыми игроки смогут наслаждаться в игре. Бесплатное DLC уже вышло на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а завтра появится на Nintendo Switch.

AEW: Fight Forever - Swerve to the Beach можно приобрести как отдельное DLC по цене 520 рублей, так и в составе третьего сезонного пропуска игры по цене 800 рублей. В третьем сезонном пропуске AEW: Fight Forever появится новый ринг на пляже, 3 новых рестлера, 33 новых набора движений, 42 новых скина и варианта одежды, а также 11 новых музыкальных треков.

AEW: Fight Forever - Swerve to the Beach доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.