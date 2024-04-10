AEW: Fight Forever представляет трейлер геймплея Hayter's Gunna

Давно ли вы видели, как в мире рестлинга появляется такой персонаж, что даже Сталлоне в “Рокки” позавидовал бы? Встречайте в AEW: Fight Forever – Джейми Хейтер, борец, с которым не поспоришь. Её приход в игру отмечен выпуском DLC Hayter’s Gunna, который добавляет не только легенду, но и пять музыкальных треков, чтобы ваши битвы стали ещё ярче.

Разработчики из YUKE’S, видимо, решили, что мало нам просто дать нового персонажа, так ещё и зарядили пакетом музыки. Стало быть, теперь можно и в ритме побороться, и настроение поднять. Hayter’s Gunna доступен в Season Pass 3, так что если вы в деле, то новые испытания вам обеспечены.

Джейми Хейтер – не просто какой-то там персонаж. Это бывший Женский Чемпион Мира и легенда английского рестлинга. Представляете, каково это – стать частью такой игры, как AEW: Fight Forever? Скажем так, это как попасть в “Оскар” за лучшую роль, только в мире игр.

И что самое важное, Hayter’s Gunna доступен сразу на всех платформах: от PS4 до Nintendo Switch. Разработчики явно решили, что каждый должен иметь возможность встретиться лицом к лицу с Джейми Хейтер, не взирая на предпочтения в консолях.

Так что, если вы фанат AEW или просто любите качественный рестлинг в играх, то пора расчищать место на полке для нового DLC. А если вы новичок, то Hayter’s Gunna – это отличный повод начать знакомство с AEW: Fight Forever. Кто знает, может, именно вы станете следующим чемпионом, обойдя Джейми Хейтер. Или, по крайней мере, попробуете.