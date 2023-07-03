AEW: Fight Forever 29.06.2023
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Аркадный реслинг AEW: Fight Forever дебютировал на третьем месте в британском розничном чарте

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butcher69
Новости

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom снова возглавила британские чарты, продажи эксклюзивной игры Nintendo выросли на 18% за неделю, в то время как розничные продажи Final Fantasy 16 значительно упали на 78%, опустившись на второе место.

  1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  2. Final Fantasy 16
  3. AEW: Fight Forever
  4. God of War Ragnarok
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. FIFA 23
  7. Story of Seasons: A Wonderful Life
  8. Hogwarts Legacy
  9. Call of Duty: Modern Warfare 2
  10. Sonic Origins Plus

Возвращение The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на первую позицию сопровождается двумя новинками: первая - AEW: Fight Forever, которая дебютирует на третьей позиции, а Story of Seasons: A Wonderful Life - на седьмой.

Хотя неизвестно, сколько продаж, вернувших Zelda на вершину британского чарта, пришлось на цифровой формат, а сколько - на физический, нет сомнений в том, что успех новой главы в серии игр от Nintendo не имеет признаков остановки.

В конце концов, мы говорим о самой быстро продаваемой игре в истории Nintendo, и ее показатели также способствуют росту Switch, которая стала самой продаваемой консолью в Европе в мае 2023 года.

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AEW: Fight Forever
29.06.2023
Комментарии: 1
Ваш комментарий
AntonToxa

Ну получается калоеды. Игра полная туфта, думал будет хороший конкурент WWE но нет.

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