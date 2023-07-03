Аркадный реслинг AEW: Fight Forever дебютировал на третьем месте в британском розничном чарте

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom снова возглавила британские чарты, продажи эксклюзивной игры Nintendo выросли на 18% за неделю, в то время как розничные продажи Final Fantasy 16 значительно упали на 78%, опустившись на второе место.
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Final Fantasy 16
- AEW: Fight Forever
- God of War Ragnarok
- Mario Kart 8 Deluxe
- FIFA 23
- Story of Seasons: A Wonderful Life
- Hogwarts Legacy
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Sonic Origins Plus
Возвращение The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на первую позицию сопровождается двумя новинками: первая - AEW: Fight Forever, которая дебютирует на третьей позиции, а Story of Seasons: A Wonderful Life - на седьмой.
Хотя неизвестно, сколько продаж, вернувших Zelda на вершину британского чарта, пришлось на цифровой формат, а сколько - на физический, нет сомнений в том, что успех новой главы в серии игр от Nintendo не имеет признаков остановки.
В конце концов, мы говорим о самой быстро продаваемой игре в истории Nintendo, и ее показатели также способствуют росту Switch, которая стала самой продаваемой консолью в Европе в мае 2023 года.
Ну получается калоеды. Игра полная туфта, думал будет хороший конкурент WWE но нет.