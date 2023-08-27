Аркадный рестлинг AEW: Fight Forever получил режим Stadium Stampede

THQ Nordic GmbH, AEW и YUKE's выпустили долгожданный режим «Stadium Stampede» для AEW: Fight Forever на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch.
В режиме Stadium Stampede, названном в честь культового кинематографического матча AEW, 30 борцов сражаются друг с другом на футбольном стадионе, включая невиданное ранее оружие, возможность кататься на лошадях, водить гольф-кары и другие транспортные средства.
«Концепция первого в истории матча Stadium Stampede была создана во время изоляции, когда демонстрация профессионального борцовского бедлама, как никогда раньше, происходила на пустом стадионе Джексонвилля и стала основным продуктом AEW в эпоху пандемии», — сказал генеральный директор, генеральный директор и руководитель креативного отдела AEW Тони Хан. «AEW: Fight Forever также принесет геймерам хаос Stadium Stampede, объединив быстро растущую популярность многопользовательских игр в открытом мире с уникальным игровым процессом, который мы разработали в сотрудничестве с THQ и YUKE’s. Это лишь первое из многих нововведений, которые мы внесем в AEW: Fight Forever, чтобы и дальше улучшать игровой опыт для наших фанатов по всему миру».
Какой то он неправильный, этот рестлинг. Машины, лошади, зачем? Есть же наши любимые столы и складные стулья