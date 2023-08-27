Аркадный рестлинг AEW: Fight Forever получил режим Stadium Stampede

All Elite Wrestling представляет собой аркадный реслинг с множеством приёмов и нещадными добиваниями. В игре вас ждут легендарные бойцы AEW, множество разнообразных матчей, в том числе турниры и чемпионаты, а также суровый режим карьеры, в котором вы сможете стать настоящей звездой реслинга. Игрокам доступны многочисленные варианты настройки персонажей, более 40 видов оружия и множество других возможностей, которые позволят создать своего идеального бойца и покорить реслинговый мир AEW.