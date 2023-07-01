AEW: Fight Forever 29.06.2023
6 43 оценки

Хакерша Empress взломала AEW: Fight Forever - игра даже не защищена Denuvo

Simple Jack
Новости

Хакерша под ником Empress взломала AEW: Fight Forever — аркадный реслинг от Yuke's и THQ Nordic. Обычно она обходит игры с антипиратской защитой Denuvo, однако в спортивном симуляторе ее даже не было.

Судя по публикации Empress, в AEW: Fight Forever были две системы: DRM-технология Steam и Easy Anti Cheat. Первую удалось обойти с помощью эмулятора, а со второй хакерша разобралась самостоятельно.

Empress не стала объяснять, почему взломала именно AEW: Fight Forever. В публикации также не было привычных посланий разработчикам. Это первый взлом хакерши за последние полтора месяца — предыдущей ее работой стала Resident Evil 4 Remake.

Пока что хакерша не стала раскрывать, какой игрой с Denuvo займется в ближайшее время. В конце мая 2023 года Empress опубликовала сообщение, что начала взлом следующего тайтла с антипиратской защитой.

AEW: Fight Forever вышла 29 июня 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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13
AEW: Fight Forever
29.06.2023
Комментарии: 13
Ваш комментарий
alex_jay

Скучно было наверное...

3
FlowingNekton

Лютые перерывы у нее, ломала бы раз в месяц по ААА игре, жду The Callisto Protocol, Dead Space Remake, Need for Speed Unbound и Star Wars Jedi: Survivor

1
User_200

Взламывает какое, то дерьмо

2
zjkjt
1
StingerV

Где блин Дэд Айлэнд 2, швабра какая то а не хакерша, обещалда после резика 4 сломать но вот уже не могёт а ломает то что и ломать не нуэно, обычная стим привязка блин

0
Deveron

Да там ещё куча игр не взломано

0
Oscilograf

она взломала защиту, которой нет? :)

-3
OzyWoozy

Формально была,там не было конкретно всеми любимой денувы

2
alexanderfox

Easy anti cheat не легко взломать обчному обывателю...но для нее это семечки.

0
danilukHF

где игра за взлом которой которой ей давно 500баков перевели?!

-5
M1KERUS

Нахера,а главное зачем?

-6
wianewa

Чтоб лошки платили побольше этой группе за взломы нормальных игр.

-1
OculusMortem

Чтобы не забывали, видимо, а то множество годных игр как не было взломано, так и не взломано до сих пор. Зато пираты на нее молятся и ждут подачек в виде тех игр, которые все давным давно уже поиграли и обсудили.

0