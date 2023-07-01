Хакерша Empress взломала AEW: Fight Forever - игра даже не защищена Denuvo

Хакерша под ником Empress взломала AEW: Fight Forever — аркадный реслинг от Yuke's и THQ Nordic. Обычно она обходит игры с антипиратской защитой Denuvo, однако в спортивном симуляторе ее даже не было.

Судя по публикации Empress, в AEW: Fight Forever были две системы: DRM-технология Steam и Easy Anti Cheat. Первую удалось обойти с помощью эмулятора, а со второй хакерша разобралась самостоятельно.

Empress не стала объяснять, почему взломала именно AEW: Fight Forever. В публикации также не было привычных посланий разработчикам. Это первый взлом хакерши за последние полтора месяца — предыдущей ее работой стала Resident Evil 4 Remake.

Пока что хакерша не стала раскрывать, какой игрой с Denuvo займется в ближайшее время. В конце мая 2023 года Empress опубликовала сообщение, что начала взлом следующего тайтла с антипиратской защитой.

AEW: Fight Forever вышла 29 июня 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.