Хакерша Empress взломала AEW: Fight Forever - игра даже не защищена Denuvo

Хакерша под ником Empress взломала AEW: Fight Forever — аркадный реслинг от Yuke's и THQ Nordic. Обычно она обходит игры с антипиратской защитой Denuvo, однако в спортивном симуляторе ее даже не было.
Судя по публикации Empress, в AEW: Fight Forever были две системы: DRM-технология Steam и Easy Anti Cheat. Первую удалось обойти с помощью эмулятора, а со второй хакерша разобралась самостоятельно.
Empress не стала объяснять, почему взломала именно AEW: Fight Forever. В публикации также не было привычных посланий разработчикам. Это первый взлом хакерши за последние полтора месяца — предыдущей ее работой стала Resident Evil 4 Remake.
Пока что хакерша не стала раскрывать, какой игрой с Denuvo займется в ближайшее время. В конце мая 2023 года Empress опубликовала сообщение, что начала взлом следующего тайтла с антипиратской защитой.
AEW: Fight Forever вышла 29 июня 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Скучно было наверное...
Лютые перерывы у нее, ломала бы раз в месяц по ААА игре, жду The Callisto Protocol, Dead Space Remake, Need for Speed Unbound и Star Wars Jedi: Survivor
Взламывает какое, то дерьмо
Где блин Дэд Айлэнд 2, швабра какая то а не хакерша, обещалда после резика 4 сломать но вот уже не могёт а ломает то что и ломать не нуэно, обычная стим привязка блин
Да там ещё куча игр не взломано
она взломала защиту, которой нет? :)
Формально была,там не было конкретно всеми любимой денувы
Easy anti cheat не легко взломать обчному обывателю...но для нее это семечки.
где игра за взлом которой которой ей давно 500баков перевели?!
Нахера,а главное зачем?
Чтоб лошки платили побольше этой группе за взломы нормальных игр.
Чтобы не забывали, видимо, а то множество годных игр как не было взломано, так и не взломано до сих пор. Зато пираты на нее молятся и ждут подачек в виде тех игр, которые все давным давно уже поиграли и обсудили.