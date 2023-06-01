Новые трейлеры AEW: Fight Forever демонстрирует нескольких бойцов ©

В рамках последнего маркетингового хода перед релизом AEW: Fight Forever выпустила серию новых трейлеров, в которых рассказывается о некоторых рестлерах, которые войдут в реестр игры на момент запуска. Смотрите трейлеры с участием Эдди Кингстона, Ника Джексона и Мэтта Джексона ниже.

Короткие трейлеры дают нам возможность быстро взглянуть на приемы трех рестлеров, демонстрируя разнообразие состава игры. В трейлерах показан стремительный игровой процесс с быстрыми воздушными движениями и мощными ударами для всех трех персонажей, кульминацией которого является то, что соответствующий персонаж поражает своего противника фирменным движением.

Разработанная компанией Yuke's и изданная THQ Nordic, AEW: Fight Forever надеется предложить быстро развивающуюся игру в стиле аркадного реслинга на ПК и консолях. На протяжении всей разработки игры студия говорила о том, что в значительной степени вдохновлялась любимыми фанатами реслинг-играми, такими как WWF: No Mercy на Nintendo 64.

Недавно была объявлена дата выхода AEW: Fight Forever. Игра выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 29 июня. В игре будет несколько режимов игры в одиночном и многопользовательском режимах, включая режим карьеры и создание рестлеров.