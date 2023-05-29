Новый геймплейный трейлер AEW: Fight Forever демонстрирует бой между 4 участниками ©

THQ Nordic и разработчик Yuke's выпустили видео геймплея матча AEW: Fight Forever 4 Pillars World Championship, и это дает нам хорошее представление о том, как будут проходить бои.

Для тех, кто не понимает, что означают 4 столпа, он предназначен для представления доморощенных талантов, которые были в промоушене с момента его основания. Эти четверо талантливы и готовы стать главным событием в компании в течение следующих нескольких лет.

Как вы можете видеть на видео, 4 столпа AEW: MJF, Сэмми Гевара, Дарби Аллин и Джангл-бой.

В видео мы видим несколько комбо-приемов и разрушительных маневров. Это жестоко и, кажется, является хорошим напоминанием для всех, что очень скоро WWE 2K не будет единственной игрой в о рестлинге.

AEW: Fight Forever выйдет 29 июня на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch и ПК.