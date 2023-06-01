Новый трейлер AEW: Fight Forever представляет Мэтта Харди в качестве бонуса за предзаказ ©

THQ Nordic и Yuke’s сегодня объявили о бонусах за предварительный заказ AEW: Fight Forever, и это не кто иной, как Мэтт Харди. В дополнение к этому, теперь мы также знаем содержимое AEW: Fight Forever Elite Edition.

Мэтт Харди и Сломленный Мэтт Харди будут доступны для предварительных цифровых заказов AEW: Fight Forever как на консолях, так и на ПК.

В дополнение к этому, вот что получат владельцы Elite Edition в качестве дополнительных бонусов.

Содержимое элитного издания AEW: Fight Forever: