Новый трейлер AEW: Fight Forever представляет Мэтта Харди в качестве бонуса за предзаказ

THQ Nordic и Yuke’s сегодня объявили о бонусах за предварительный заказ AEW: Fight Forever, и это не кто иной, как Мэтт Харди. В дополнение к этому, теперь мы также знаем содержимое AEW: Fight Forever Elite Edition.
Мэтт Харди и Сломленный Мэтт Харди будут доступны для предварительных цифровых заказов AEW: Fight Forever как на консолях, так и на ПК.
В дополнение к этому, вот что получат владельцы Elite Edition в качестве дополнительных бонусов.
Содержимое элитного издания AEW: Fight Forever:
- 24-часовой ранний доступ (доступен в среду, 28 июня)
- Мэтт Харди и Сломленный Мэтт Харди пополнили список
- Еще шесть потрясающих рестлеров AEW: Дэкс Харвуд, Кэш Уилер, Банни, Кит Ли, ХУК и Данхаузен.
- ПЛЮС четыре мини-игры, вдохновленные лучшими борцами AEW.
Капец хреново смотрится...