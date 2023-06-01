AEW: Fight Forever 29.06.2023
5.9 40 оценок

Новый трейлер AEW: Fight Forever представляет Мэтта Харди в качестве бонуса за предзаказ

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monk70
Новости

THQ Nordic и Yuke’s сегодня объявили о бонусах за предварительный заказ AEW: Fight Forever, и это не кто иной, как Мэтт Харди. В дополнение к этому, теперь мы также знаем содержимое AEW: Fight Forever Elite Edition.

Мэтт Харди и Сломленный Мэтт Харди будут доступны для предварительных цифровых заказов AEW: Fight Forever как на консолях, так и на ПК.

В дополнение к этому, вот что получат владельцы Elite Edition в качестве дополнительных бонусов.

Содержимое элитного издания AEW: Fight Forever:

  • 24-часовой ранний доступ (доступен в среду, 28 июня)
  • Мэтт Харди и Сломленный Мэтт Харди пополнили список
  • Еще шесть потрясающих рестлеров AEW: Дэкс Харвуд, Кэш Уилер, Банни, Кит Ли, ХУК и Данхаузен.
  • ПЛЮС четыре мини-игры, вдохновленные лучшими борцами AEW.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AntonToxa

Капец хреново смотрится...

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