Новый трейлер AEW: Fight Forever раскрывает режим Deathmatch со взрывающейся колючей проволокой ©

THQ Nordic GmbH и AEW сегодня представили крайне суровый и часто вызывающий споры режим Deathmatch со взрывающейся колючей проволокой в AEW: Fight Forever.

Да, это именно то, что вы думаете... Deathmatch на ринге, обтянутом колючей проволокой, вызывающей взрывы при прикосновении бойцов! Ни больше, ни меньше.

Выход AEW: Fight Forever на консолях и ПК запланирован на 29 июня. Ностальгическая аркадная атмосфера уже заставила поклонников борцовских игр фантазировать о своих финишерах. AEW: Fight Forever дарит фанатам первый шанс продемонстрировать борцовские приемы, которые можно увидеть только в чрезвычайно популярных программах AEW. Кооперативная онлайн-борьба выходит на совершенно новый уровень благодаря матчам Tag-Team, в которых представлены последовательности командных маневров, выполняемых с помощью простых команд. Игровые режимы включают Ladder Match, Exploding Barbed Wire и Casino Battle Royale, а также множество популярных рестлеров AEW. Поклонники также могут насладиться режимом карьеры, кастомизацией борца, фирменными аренами AEW и некоторыми старыми добрыми несанкционированными развлечениями.