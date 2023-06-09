AEW: Fight Forever 29.06.2023
5.9 40 оценок

Новый трейлер симулятора рестлинга AEW: Fight Forever демонстрирует командный бой

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monk70
Новости

THQ Nordic и All Elite Wrestling (AEW) сегодня представили режим Tag Team в AEW: Fight Forever. Познакомьтесь с легендарными командными чемпионами AEW World Tag Team Champions на ринге AEW: Fight Forever.

Релиз AEW: Fight Forever, запланированный на четверг, 29 июня, для консолей и ПК, уже получил признание благодаря своему ретро-подходу к дизайну, который включает в себя созданную вручную анимацию и ностальгическую атмосферу аркады. AEW: Fight Forever дарит фанатам первый шанс продемонстрировать борцовские приемы, которые можно увидеть только в чрезвычайно популярных программах AEW.

Кооперативная онлайн-борьба выходит на совершенно новый уровень благодаря матчам Tag-Team, в которых представлены последовательности командных маневров, выполняемых с помощью простых команд. Игровые режимы, в том числе Ladder Match, Exploding Barbed Wire и Casino Battle Royale, а также обширный список популярных борцов AEW, режим карьеры, настройка борца, фирменные арены AEW, несколько типов матчей и старые добрые несанкционированные развлечения ждут вас.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
SULIK 712

все ударились в мультяшную графику

0
Deveron

Блин, круто. Но играть не с кем. Детство прошло...

0
SurprisedKayden

Все мы остаёмся детьми, сосланными во взрослую жизнь

0
Deveron SurprisedKayden

Это да. И всё равно, только одному гонять)

0
TAPAKAH222

Показалось...

-1
Rush_2020

Шоу переехало в игры....

-3