По слухам, аркадный реслинг AEW Fight Forever выйдет 27 июня ©

Компания Fightful Select сообщила, что дата выхода AEW Fight Forever - 27 июня. Сообщение подтверждает информацию, которую раньше публиковали некоторые инсайдеры.

Помимо даты выхода, Fightful Select сообщает, что официальный анонс игры ожидается в течение следующей недели.

Анонсированная еще в 2020 году, игра с тех пор с нетерпением ожидается поклонниками. Игра, разработанная компанией Yuke's, выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Что касается будущего, то маловероятно, что AEW Fight Forever станет ежегодной или регулярной франшизой. После запуска игры ожидается полная поддержка и обновления во многих аспектах - от обновленных и дополнительных борцов до даже дополнительных функций, когда это будет необходимо. По данным Fightful, AEW владеет правами на движок, созданный для игры, что означает возможность того, что в будущем будет выпущена другая игра от другого разработчика.

Что касается того, что фанаты получат при запуске игры, то ожидается, что набор инструментов для создания игры будет ограниченным, даже с учетом включения Create An Arena. Также ожидается, что в игре не будет никаких возможностей для создания сообществ или обмена информацией.

Insider Gaming связался с THQ Nordic и AEW для получения комментариев по поводу этого сообщения.