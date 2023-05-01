По слухам, рекламные материалы для аркадного реслинга AEW: Fight Forever уже готовы ©

Анонсированная почти два с половиной года назад, игра AEW: Fight Forever заставила поклонников ждать любой информации о выходе игры. Изначально ожидалось, что игра выйдет в 2022 году, но с тех пор возникло несколько заминок, которые привели к задержкам. Но, возможно, этим проблемам приходит конец, и релиз игры уже не за горами.

По информации надежного инсайдера Тома Хендерсона, все промо-материалы AEW: Fight Forever уже готовы. Все, что нужно было снять, было сделано, а все, что нужно было отредактировать или обновить, уже готово. Команда промоутеров ждет отмашки от издательства на начало полноценной рекламной кампании, но примерных сроков никто не знает.

Недавно менеджер THQ Nordic по глобальному сообществу Зиддис заявил, что игра еще не готова. И это несмотря на комментарии владельца AEW Тони Хана и исполнительного вице-президента Кенни Омеги, которые утверждали обратное. Тем не менее, то, что издатель и разработчик считают "готовым", может быть разными вещами.

Источники Тома Хендерсона утверждают, что игра готова с точки зрения разработки, за исключением постоянных исправлений ошибок и обновлений, над которыми будут работать до самого запуска и после него.