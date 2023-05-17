Судя по всему, аркадный реслинг AEW Fight Forever могут слить в сеть до релиза ©

Недавно в сети появились достижения для аркадного реслинга. Похоже, что ситуация получила некоторое развитие, поскольку один из пользователей Reddit поделился подробностями о том, что существует вероятность утечки всей игры в Интернет.

Эта новость появилась после сообщения в Twitter популярного датамайнера WhatsTheStatus, который опубликовал изображение, показывающее архив файлов, извлеченных из AEW Fight Forever. Как сообщается, эти файлы содержали все содержимое самой игры.

Твит WhatsTheStatus был удален, но в настоящее время неизвестно, где находятся эти файлы.

Недавно игроки обнаружили, что они могут загрузить предварительную версию игры на платформах Xbox через мобильное приложение Xbox, и это привело к предполагаемой массовой утечке файлов игры.

Зоркий пользовател Pepsiguy2 опубликовал пост, в котором утверждает, что "любой другой член сообщества" теперь способен скачать файлы AEW Fight Forever. Это утверждение не было проверено или подтверждено, но было приложено изображение, показывающее архив файлов, которое, очевидно, было извлечено прямо из AEW Fight Forever.

До сих пор никакого реального маркетинга Fight Forever не проводилось, хотя уже все к этому готово. Ни разработчик, ни издатель не подтвердили дату выхода игры. Быть может эта потенциальная возможность полной утечки заставит создателей игры действовать более активно