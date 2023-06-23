В новом ролике AEW: Fight Forever представили модифицированную королевскую битву ©

THQ Nordic и All Elite Wrestling выпустили новый трейлер аркадного рестлинга AEW: Fight Forever, в котором представили тип матча Casino Battle Royale.

Casino Battle Royal — это модифицированная «королевская битва», включающая 21 борца. В режиме Casino Battle Royale AEW: Fight Forever «Казино» относится к специальной системе входа «колода карт», используемой в этом матче. Борцы делятся на масти: червы, бубны, пики и трефы, причем каждая группа состоит из определенного количества участников. Когда объявляется карта борца, они выходят на ринг, и их цель - уничтожить своих противников, перебросив их через верхний канат. Как только борец выбывает, он выбывает из матча, и битва продолжается до тех пор, пока не останется только один борец.

Выход AEW: Fight Forever на консолях и ПК запланирован на 29 июня. Ностальгическая аркадная атмосфера уже заставила поклонников борцовских игр фантазировать о своих финишерах. AEW: Fight Forever дарит фанатам первый шанс продемонстрировать борцовские приемы, которые можно увидеть только в чрезвычайно популярных программах AEW. Кооперативная онлайн-борьба выходит на совершенно новый уровень благодаря матчам Tag-Team, в которых представлены последовательности командных маневров, выполняемых с помощью простых команд. Игровые режимы включают Ladder Match, Exploding Barbed Wire и Casino Battle Royale, а также множество популярных рестлеров AEW. Поклонники также могут насладиться режимом карьеры, кастомизацией борца, фирменными аренами AEW и некоторыми старыми добрыми несанкционированными развлечениями.