After Inc: Revival от создателей Plague Inc. вышла на iOS и Android

Студия Ndemic Creations выпустила новый градостроительный симулятор After Inc., который уже доступен на iOS и Android. Игра является идейным продолжением хита Plague Inc. и предлагает совершенно иной подход к выживанию.

В After Inc. игроки займутся восстановлением разрушенной вирусом цивилизации: нужно будет строить поселения, исследовать технологии и бороться с ордами зомби. Игра доступна в App Store за 199 рублей и в Google Play бесплатно, включая для пользователей из России. Для ПК проект выйдет в раннем доступе в Steam в 2025 году.

Бесплатная версия включает сюжетную кампанию, а покупка открывает дополнительные функции, такие как ускорение игрового процесса и бесконечный режим. Разработчики планируют долгосрочную поддержку After Inc., с регулярными сезонными обновлениями и специальной «пожизненной» подпиской за 1490 рублей.