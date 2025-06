После чумы - возрождение: After Inc: Revival от создателей Plague Inc. вышла в ранний доступ на ПК

Ndemic Creations, студия, подарившая миру хиты Plague Inc. и Rebel Inc., запустила в ранний доступ Steam свою новую игру — After Inc: Revival.

Игра представляет собой необычное сочетание стратегического симулятора, градостроительной выживалки и элементов 4X. Действие разворачивается спустя десятилетия после того, как вирус Necroa уничтожил человечество. Теперь выжившие выходят из укрытий, чтобы отстроить новый мир — изучать заброшенные территории, собирать ресурсы и формировать устойчивое сообщество.

Демо-версия After Inc. стала хитом фестиваля Steam "Играм быть": более 200 тысяч игроков опробовали игру, и весь достигнутый прогресс можно перенести в полную версию.