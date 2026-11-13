After the Wane вышла в Steam и рассказывает историю танцовщицы

Французская студия Nova-box выпустила After the Wane — приключенческую визуальную новеллу, в которой творческие амбиции переплетаются с семейными тайнами, романтическими отношениями и сверхъестественными событиями. Игра уже доступна на ПК.

Главная героиня Лена приезжает в Париж, чтобы построить карьеру танцовщицы и выяснить, почему мать, также занимавшаяся танцами, оставила её в детстве. В столице девушка оказывается между двумя противоборствующими мирами: независимым творческим сообществом и закрытой театральной труппой. Ситуацию осложняет загадочный голос в её голове, который комментирует поступки героини и влияет на восприятие происходящего.

Решения в диалогах определяют характер Лены, отношения с окружающими и дальнейшее развитие сюжета. Игрокам доступны три основные сюжетные линии, несколько романтических вариантов и разные концовки. Визуальный стиль сочетает акварельные иллюстрации с анимацией танцев, созданной методом ротоскопирования.

After the Wane уже вышла в Steam на ПК. Версии для macOS и Linux также доступны.