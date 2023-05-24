After Us 23.05.2023
6.2 18 оценок

Прекрасный визуал и шикарный саундтрек, но есть проблемы с оптимизацией - оценки After Us

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butcher69
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Постапокалиптическое приключение под названием After Us уже вышло на консольный рынок (PS5, XSX/XSS) и ПК (Steam). Оказалось, что игра, предлагающая сюрреалистические сцены и пейзажи, вполне заслуживает вашего внимания — хотя не всем пришлось по вкусу видение команды Piccolo. Постапокалиптическое приключение привело в восторг редакцию PlayStation Universe, которая поставила игре 9/10, похвалив прекрасную графику и художественный стиль (тестировалась версия для PS5), отличный сюжет и очень хорошо проработанные локации. MondoXbox также поставил очень высокую оценку (9,5/10).

На противоположном конце спектра рецензий находятся тексты IGN и PushSquare. Эти сайты резко критикуют частые падения частоты кадров, зависания игры (в версии для PS5) и боевую систему, которая была плохо продумана и выполнена.

  • MondoXbox 9,5/10
  • PlayStation Universe 9/10
  • ButWhyTho 9/10
  • Shacknews 8/10
  • GameRant 8/10
  • GamingBolt 8/10
  • GeneracionXbox 8/10
  • FingerGuns 8/10
  • GameInformer 7.5/10
  • GameSpot 7/10
  • WellPlayed 7/10
  • FlickeringMyth 6/10
  • IGN 5/10
  • PushSquare 5/10

Примечательно, что пользователи Steam так же отмечают некоторые проблемы с оптимизацией и хвалят визуальную составляющую и хороший саундтрек. На данный момент у игры 75% положительных отзывов в цифровом магазине Valve.

Атмосферный релизный трейлер вы можете увидеть здесь, а ниже вашему вниманию предлагаются первые 18 минут, то есть самое начало, геймплея этого сюрреалистического приключения

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Проблемы с оптимизацией - ярлык, который уже можно заранее клеить практически ко всем современным ААА играм. Рад, что наш Atomic Heart вместе с резиком внезапно оказался в ряду исключений.

3
Mr.4ucker

Не плохо, на подобии Journey, жанр.

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