Прекрасный визуал и шикарный саундтрек, но есть проблемы с оптимизацией - оценки After Us ©

Постапокалиптическое приключение под названием After Us уже вышло на консольный рынок (PS5, XSX/XSS) и ПК (Steam). Оказалось, что игра, предлагающая сюрреалистические сцены и пейзажи, вполне заслуживает вашего внимания — хотя не всем пришлось по вкусу видение команды Piccolo. Постапокалиптическое приключение привело в восторг редакцию PlayStation Universe, которая поставила игре 9/10, похвалив прекрасную графику и художественный стиль (тестировалась версия для PS5), отличный сюжет и очень хорошо проработанные локации. MondoXbox также поставил очень высокую оценку (9,5/10).

На противоположном конце спектра рецензий находятся тексты IGN и PushSquare. Эти сайты резко критикуют частые падения частоты кадров, зависания игры (в версии для PS5) и боевую систему, которая была плохо продумана и выполнена.

MondoXbox 9,5/10

PlayStation Universe 9/10

ButWhyTho 9/10

Shacknews 8/10

GameRant 8/10

GamingBolt 8/10

GeneracionXbox 8/10

FingerGuns 8/10

GameInformer 7.5/10

GameSpot 7/10

WellPlayed 7/10

FlickeringMyth 6/10

IGN 5/10

PushSquare 5/10

Примечательно, что пользователи Steam так же отмечают некоторые проблемы с оптимизацией и хвалят визуальную составляющую и хороший саундтрек. На данный момент у игры 75% положительных отзывов в цифровом магазине Valve.

Атмосферный релизный трейлер вы можете увидеть здесь, а ниже вашему вниманию предлагаются первые 18 минут, то есть самое начало, геймплея этого сюрреалистического приключения