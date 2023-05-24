Прекрасный визуал и шикарный саундтрек, но есть проблемы с оптимизацией - оценки After Us

Постапокалиптическое приключение под названием After Us уже вышло на консольный рынок (PS5, XSX/XSS) и ПК (Steam). Оказалось, что игра, предлагающая сюрреалистические сцены и пейзажи, вполне заслуживает вашего внимания — хотя не всем пришлось по вкусу видение команды Piccolo. Постапокалиптическое приключение привело в восторг редакцию PlayStation Universe, которая поставила игре 9/10, похвалив прекрасную графику и художественный стиль (тестировалась версия для PS5), отличный сюжет и очень хорошо проработанные локации. MondoXbox также поставил очень высокую оценку (9,5/10).
На противоположном конце спектра рецензий находятся тексты IGN и PushSquare. Эти сайты резко критикуют частые падения частоты кадров, зависания игры (в версии для PS5) и боевую систему, которая была плохо продумана и выполнена.
- MondoXbox 9,5/10
- PlayStation Universe 9/10
- ButWhyTho 9/10
- Shacknews 8/10
- GameRant 8/10
- GamingBolt 8/10
- GeneracionXbox 8/10
- FingerGuns 8/10
- GameInformer 7.5/10
- GameSpot 7/10
- WellPlayed 7/10
- FlickeringMyth 6/10
- IGN 5/10
- PushSquare 5/10
Примечательно, что пользователи Steam так же отмечают некоторые проблемы с оптимизацией и хвалят визуальную составляющую и хороший саундтрек. На данный момент у игры 75% положительных отзывов в цифровом магазине Valve.
Атмосферный релизный трейлер вы можете увидеть здесь, а ниже вашему вниманию предлагаются первые 18 минут, то есть самое начало, геймплея этого сюрреалистического приключения
Проблемы с оптимизацией - ярлык, который уже можно заранее клеить практически ко всем современным ААА играм. Рад, что наш Atomic Heart вместе с резиком внезапно оказался в ряду исключений.
Не плохо, на подобии Journey, жанр.