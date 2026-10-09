Aftergods объединит мифологии мира в открытом мире после Рагнарока - авторы Tribes of Midgard анонсировали новую RPG

Студия Norsfell, известная по Tribes of Midgard, представила Aftergods — изометрическую экшен-RPG в жанре survivalite, действие которой разворачивается после Рагнарока. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, однако дату релиза разработчики пока не раскрыли.

В Aftergods игроки возьмут на себя роль Богорождённых — потомков богов, переживших гибель привычного мира. Им предстоит восстановить разрушенное Семя Мирового Древа и вернуть равновесие распавшемуся космосу. В отличие от Tribes of Midgard, опиравшейся преимущественно на скандинавские легенды, новая игра объединит мифологии разных народов, включая греческую и египетскую.

Основу игрового процесса составят сражения, исследование открытого мира, сбор ресурсов и строительство базы. При этом божественная сила будет зависеть от запасов Нектара: если ресурс закончится, герой потеряет могущество и вернётся к уязвимой смертной форме. Чтобы развивать поселение, можно будет спасать выживших и даже падших богов, которые помогут автоматизировать производство и сбор материалов.

Отдельное внимание уделят превращениям в мифических существ — фениксов, мантикор и сирен. Они позволят преодолевать препятствия разными способами, от полётов до плавания через океаны. Играть можно будет как в одиночку, так и в кооперативе, в том числе без подключения к сети.

Разработчики называют Aftergods своим самым амбициозным проектом. Игра продолжит идеи Tribes of Midgard, но предложит более масштабный мир, разнообразие мифологий и дополнительные возможности для выживания.