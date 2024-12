Afterlove EP: Гибрид ритм-игры, симулятора свиданий и приключения выходит 14 февраля 2025 года

Издатель Fellow Traveller и разработчик Pixselnesia объявили, что Afterlove EP, созданная авторами Coffee Talk и What Comes After, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC через Steam. Дата релиза символична — День святого Валентина, 14 февраля 2025 года.

Действие игры разворачивается в современной Джакарте, столице Индонезии. История сосредоточена на Раме, молодом музыканте, который пытается справиться с потерей своей девушки Синты. Его друзья и коллеги по группе стремятся поддержать его, но Рама уже год находится в эмоциональном тупике. К тому же он слышит голос Синты в своей голове, не понимая, является ли это её духом или игрой воображения.

Игрокам предстоит помочь Раме за 28 дней наладить отношения, создать новые песни и решить, каким путем он пойдет дальше. Игра сочетает элементы визуальной новеллы, ритм-игры и исследования городских улиц Джакарты.

Afterlove EP выделяется ярким арт-стилем, вдохновленным мангой, созданным художником Soyatu, и оригинальным саундтреком от индонезийской инди-группы L'Alphalpha.

Этот проект стал последним произведением талантливого нарративного дизайнера Мохаммада Фахми, который, к сожалению, ушел из жизни в 2022 году.