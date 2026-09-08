Afterworld ещё далека от релиза: постапокалиптическая стратегия Paradox находится на ранней стадии

Afterworld пока находится настолько далеко от финальной версии, что разработчики ещё могут существенно изменить ключевые элементы игры. По словам журналиста сумевшего недавно поиграть, это одна из самых ранних версий проекта, с которыми ему когда-либо доводилось работать, поэтому воспринимать нынешний вариант как окончательное представление о гранд-стратегии пока не стоит.

Сейчас в игре ещё не завершена работа над экономикой и балансом, часть художественных ресурсов предстоит создать, а уже существующие элементы требуют дальнейшей доработки. Кроме того, сами механики могут меняться по мере того, как разработчики будут получать отзывы от первых игроков за пределами студии.

При этом даже текущая версия позволяет увидеть общую концепцию проекта. Afterworld делает заметный акцент на постепенном исследовании мира, последствиях решений и формировании собственного общества из нескольких племён. В зависимости от выбранного направления развития игрок может сосредоточиться на военных технологиях, производстве продовольствия, освоении рек и побережий или попытаться встроиться в уже существующее общество.

Есть в проекте и значительно более масштабные элементы, которые пока практически не удалось оценить. Среди них полноценная система боевых действий, где игрок отдаёт приказы отрядам через командиров, а также технологические разработки от наноботов и мехов до рельсовых пушек.

По оценке автора, до полноценного представления Afterworld может пройти ещё около девяти месяцев или даже года. Поэтому нынешнюю версию правильнее воспринимать как демонстрацию направления, в котором Paradox ведёт разработку, а не как почти готовую игру.