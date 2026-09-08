Afterworld сделает племена самостоятельной политической силой - они будут бороться за власть и восставать

В Afterworld игроку придётся управлять не только территориями и ресурсами, но и отношениями между различными племенами. Каждая группа обладает собственными верованиями, обычаями, идеалами и травмами, поэтому объединение нескольких племён в одном обществе может оказаться не менее сложной задачей, чем выживание в постапокалиптическом мире.

Поначалу игрок может вести более кочевой образ жизни, однако со временем ему предстоит создать постоянное поселение. После присоединения новых племён появляется совет и формируется классовая структура: в зависимости от устройства общества одни группы получают право голоса, тогда как другие остаются без политического влияния.

Игрок сможет отдавать отдельным племенам контроль над территориями. Это увеличит их авторитет и может помочь снизить напряжённость, однако одновременно даст им больше возможностей продвигать собственные взгляды. Полностью отказаться от убеждений, которые являются частью идентичности конкретной группы, будет непросто.

Последствия таких конфликтов могут быть серьёзными. В одном из прохождений автор превью впустил в своё общество племя, поддерживающее каннибализм. Несмотря на запрет этой практики благодаря голосованию, недовольство группы постепенно переросло в восстание.

При этом настроение племён зависит не только от политики. Здоровье и мотивация также связаны с базовыми условиями жизни, включая доступ к еде и воде. Таким образом, Afterworld заставляет игрока постоянно искать баланс между собственными планами и интересами групп, из которых складывается его общество.