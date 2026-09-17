Paradox опубликовали третью часть своего дневника разработки глобальной постапокалиптической стратегии Afterworld

Сюжет новой части под заголовком The First Steps полностью посвящён самому началу игрового процесса и базовым механикам выживания фракции Bunker Cats. Прохождение стартует с важного этапа выбора происхождения, определения начальной территории и прохождения текстового пролога, решения в котором напрямую влияют на формирование уникальной предыстории и стартового сюжета пользовательской группы. Главной целью этой общины инженеров является спасение из разрушающегося убежища, исследование опасной поверхности и поиск безопасных земель для основания постоянного лагеря.

Игровой процесс устроен таким образом, чтобы постепенно открывать новые механики по мере продвижения игроков и не перегружать пользователей обилием сложных систем со старта. На начальном этапе игрокам доступны только исследователи-рейнджеры под руководством проницательного лидера Марка, а дипломатия, цепочки поставок и правовая система заблокированы. В процессе разведки северных территорий реактор старого убежища окончательно взрывается, загрязняя радиацией стартовую область и вынуждая фракцию срочно двигаться на север. Из-за крайне низкого плодородия почвы и радиационного фона на новом месте инженеры не могут заниматься фермерством, поэтому авторы рекомендуют сохранять поселение лёгким и мобильным для частых перемещений.

После успешного обустройства первого лагеря пользователям открывается ключевая динамическая механика под названием Дерево идей, которая развивается на основе личного опыта игрока. Для расширения границ и добычи ценных ресурсов разработчики советуют максимально быстро открывать аванпосты, параллельно собирая древесину, воду из реки и дикие фрукты папайи. Успешное выполнение стартового квеста формирует у выживших новые обычаи и делает фракцию более самостоятельной, что снижает уровень смертности населения и даёт приятные бонусы к охотничьим промыслам. В это же время рейнджеры находят на окраинах заброшенного города странные нанитовые явления и обнаруживают нетронутый зелёный лес, который может стать отличным постоянным домом.

В финале дневника авторы опубликовали фрагмент художественного интервью с торговцем водой, описывающим суровые условия выжженных радиацией пыльных земель Центральной Калифорнии. Создатели проекта также подтвердили, что следующий выпуск дневника разработки будет опубликован ровно через 2 недели, 30 сентября 2026 года. В грядущем материале разработчики обещают подробно рассказать о процессе полноценного формирования племени, обнаружении координат второго секретного убежища, а также о первой встрече и совместном чаепитии с подозрительно дружелюбной фракцией работорговцев.