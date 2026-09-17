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Afterworld TBA
Стратегия, Выживание, Глобальная стратегия, Строительство, Вид сверху, Песочница, Постапокалипсис
6.6 10 оценок

Paradox опубликовали третью часть своего дневника разработки глобальной постапокалиптической стратегии Afterworld

Апчхий Апчхий

Сюжет новой части под заголовком The First Steps полностью посвящён самому началу игрового процесса и базовым механикам выживания фракции Bunker Cats. Прохождение стартует с важного этапа выбора происхождения, определения начальной территории и прохождения текстового пролога, решения в котором напрямую влияют на формирование уникальной предыстории и стартового сюжета пользовательской группы. Главной целью этой общины инженеров является спасение из разрушающегося убежища, исследование опасной поверхности и поиск безопасных земель для основания постоянного лагеря.

Игровой процесс устроен таким образом, чтобы постепенно открывать новые механики по мере продвижения игроков и не перегружать пользователей обилием сложных систем со старта. На начальном этапе игрокам доступны только исследователи-рейнджеры под руководством проницательного лидера Марка, а дипломатия, цепочки поставок и правовая система заблокированы. В процессе разведки северных территорий реактор старого убежища окончательно взрывается, загрязняя радиацией стартовую область и вынуждая фракцию срочно двигаться на север. Из-за крайне низкого плодородия почвы и радиационного фона на новом месте инженеры не могут заниматься фермерством, поэтому авторы рекомендуют сохранять поселение лёгким и мобильным для частых перемещений.

После успешного обустройства первого лагеря пользователям открывается ключевая динамическая механика под названием Дерево идей, которая развивается на основе личного опыта игрока. Для расширения границ и добычи ценных ресурсов разработчики советуют максимально быстро открывать аванпосты, параллельно собирая древесину, воду из реки и дикие фрукты папайи. Успешное выполнение стартового квеста формирует у выживших новые обычаи и делает фракцию более самостоятельной, что снижает уровень смертности населения и даёт приятные бонусы к охотничьим промыслам. В это же время рейнджеры находят на окраинах заброшенного города странные нанитовые явления и обнаруживают нетронутый зелёный лес, который может стать отличным постоянным домом.

В финале дневника авторы опубликовали фрагмент художественного интервью с торговцем водой, описывающим суровые условия выжженных радиацией пыльных земель Центральной Калифорнии. Создатели проекта также подтвердили, что следующий выпуск дневника разработки будет опубликован ровно через 2 недели, 30 сентября 2026 года. В грядущем материале разработчики обещают подробно рассказать о процессе полноценного формирования племени, обнаружении координат второго секретного убежища, а также о первой встрече и совместном чаепитии с подозрительно дружелюбной фракцией работорговцев.

Afterworld сделает племена самостоятельной политической силой - они будут бороться за власть и восставать
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