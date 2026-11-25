Paradox продолжает знакомить с механиками постапокалиптической глобальной стратегии Afterworld. В новом дневнике разработчиков студия подробно описала систему, в которой игрок управляет не единой цивилизацией, а союзом разнородных групп. У каждой — свои потребности, а их удовлетворение влияет на мотивацию и готовность выполнять приказы.

Ключевая особенность Afterworld — ассимиляция множества отдельных групп пустоши. Их можно подружиться, завоевать или иным образом включить в своё племя. У каждой группы есть базовые потребности (жильё, еда, вода, медикаменты, социальный статус, защита), а также индивидуальные, зависящие от происхождения и внутриигрового показателя «Пользовательский статус».

Это создаёт пёстрое разнообразие. Например, в племени могут оказаться вегетарианцы, отлично добывающие пищу, и каннибалы с отдельным индикатором потребления человеческой плоти. Разработчики не запрещают ассимилировать и тех, и других — но, как иронично замечают в блоге, сажать их рядом на совете всё же не стоит.

Потребности масштабируются в зависимости от размера группы, уровня и других факторов. Кроме того, разные группы ценят разные вещи: пережившая голод группа будет сильнее мотивирована едой, а группа, входящая в совет, — повышением статуса. События тоже меняют приоритеты: слухи об ужасе за границами племени могут заставить всех беспокоиться о безопасности, отодвинув прежние заботы.

Отдельный слой системы — разрыв между потребностями отдельных групп и общей политикой племени. Игрок может размещать войска в поселениях, чтобы создать ощущение подчинения и повысить мотивацию, игнорируя нужды. Такой подход даёт «кнут» для одной части племени и «пряник» для другой, но повышает риск восстания, как только давление ослабнет. Разработчики дорабатывают эту механику, стремясь, чтобы она обеспечивала разную степень устойчивости в зависимости от состава групп.

Например можно уничтожить крупное угрожающее племя, которое держит низшие слои под контролем с помощью принудительной медицинской седации, но всё рушится, если найти способ саботировать или разграбить источник седативных средств. По духу игра напоминает другие проекты Paradox — например, управление безземельным лидером авантюристов в Crusader Kings 3, но в масштабе целого племени и с процедурной генерацией истории для каждого прохождения.