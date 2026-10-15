Анонсирована постапокалиптическая игра AFTERZERO: The Last Drive

Разработчики представили дебютный трейлер AFTERZERO: The Last Drive — постапокалиптического приключения с элементами выживания, в котором игрокам предстоит путешествовать на автомобиле по замерзшему миру, собирать ресурсы и заботиться о небольшой группе выживших.

Действие игры разворачивается среди заснеженных индустриальных руин, оставшихся после загадочной катастрофы. Главным средством передвижения станет автомобиль, который придется постоянно обслуживать и модернизировать, чтобы преодолевать опасные территории.

Игроки смогут устанавливать на машину различные инструменты и оборудование, необходимые для борьбы с враждебными угрозами и исследования окружающего мира. Во время путешествий потребуется искать припасы, добывать полезные материалы и следить за запасами ресурсов.

Однако выживание не ограничится поездками по пустошам. В AFTERZERO: The Last Drive предстоит также управлять небольшим лагерем выживших, обеспечивать его необходимыми ресурсами и постепенно раскрывать тайну событий, превративших некогда развитый мир в ледяную пустыню.

Представленный трейлер знакомит с атмосферой игры, демонстрируя суровые пейзажи, автомобильные путешествия и основные элементы выживания.

AFTERZERO: The Last Drive разрабатывается для PC. Игра уже появилась в Steam, однако точная дата выхода пока не объявлена.