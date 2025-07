DLC The Nightwaters для градостроительного рогалика Against the Storm добавит летучих мышей, 2 новых биома и другое

Hooded Horse и Eremite Games раскрыли подробности о последнем дополнении к своей популярной мрачной фэнтезийной градостроительном рогалике Against the Storm. Дополнение под названием The Nightwaters выйдет на ПК 31 июля 2025 года.

Against the Storm – Nightwatchers представляет множество новых функций и элементов игрового процесса, включая ужасающий новый вид: летучих мышей. Эти кровожадные существа обладают талантом к металлургии, презрением к слабости и твёрдой верой в высшее благо.

Летучие мыши могут использовать способность «Суд поместья», чтобы изгонять представителей другого вида, используя это суровое наказание для мотивации остальных рабочих. Они также обретают решимость, когда другие виды покидают поселение. Вместе с дополнением появятся два новых биома: Каменистое ущелье и Бамбуковые равнины.

В Каменистом ущелье полно еды, камней и торговцев, которые не задумываясь обдерут вас как липку. Здесь даже есть особая механика чёрного рынка, которая станет вашим спасением, пока вы пытаетесь выяснить, какие цены и товары справедливы, скрываясь от бдительных глаз Выжженной Королевы.

Бамбуковые равнины, хоть и не такие мрачные, но всё же такие же опасные из-за постоянных дождей, лишивших регион плодородной почвы. Гигантский пушистый клюв компенсирует это, производя обильное количество удобрений, которые обогащают почву и способствуют процветанию поселения, поэтому обязательно следите за его голодом, жаждой и теплом, если хотите получить хорошие награды.

Дополнение также добавит новые заказы, мировые события, награды и новую музыку. Бесплатное обновление 1.8 также выйдет вместе с Nightwatchers, добавляя новое улучшение для Тлеющего города, новый способ удовлетворения потребностей в услугах и легендарный краеугольный камень.

В настоящее время Against the Storm – Nightwatchers запланирован только на ПК, но информация о выходе этого дополнения для консольной версии появится позже.