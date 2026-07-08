Для градостроительного симулятора Against the Storm вышло крупное обновление 1.10

Разработчики из студии Eremite Games официально выпустили свежий бесплатный апдейт для своей популярной тактической стратегии. Главным нововведением патча стала полная и масштабная переработка внутренней системы работы складских доставщиков. Создатели полностью изменили логику поведения рабочих, чтобы существенно повысить общую экономическую эффективность поселений и избавить геймеров от лишней логистической рутины.

Согласно официальному списку изменений, в интерфейсе главного склада появилась специальная вкладка для детального контроля логистики. Теперь руководители поселений могут самостоятельно распределять задачи для доставщиков, заставляя их переносить исключительно сырые ингредиенты, готовую продукцию или оба типа товаров одновременно. При этом приоритет в сборе ресурсов теперь сместился в сторону больших партий грузов вместо прежнего автоматического порядка слева направо.

Помимо логистических изменений, патч добавляет на глобальную карту три совершенно новых модификатора игрового мира. Территории усложнят прохождение за счет сильного ограничения доступного пространства или жестких лимитов на использование ключевых пассивных бонусов. Также авторы существенно обновили панель управления рыбацкими хижинами, изменив их поведение для снижения путаницы среди пользователей при распределении рабочих мест.

Важным нововведением интерфейса стало добавление наглядной шкалы истощения природных ресурсов прямо на общую карту поселения. Авторы также внедрили дополнительные всплывающие уведомления, которые оперативно предупреждают о полном уничтожении источников еды или появлении опасных наростов гнили. Патч уже доступен для автоматического скачивания, а текущие незавершенные сессии игроков были закрыты с выдачей бесплатных компенсационных материалов.