Градостроительный рогалик Against the Storm привлек более 500 тысяч игроков ©

Hooded Horse и Eremite Games рады сообщить, что фентезийный градостроительный рогалик Against the Storm набрал более 500 тысяч игроков по всему миру. Игра вышла в раннем доступе в ноябре 2022 года и с тех пор получает регулярные обновления, а сама игра пришлась по душе пользователям - в данный момент у игры 95% положительных отзывов в Steam.

Для нас большая честь и почет, что так много из вас решили отправиться в эту захватывающую экспедицию вместе с нами. От всех нас в Eremite Games - спасибо вам, Наместники! Без вас все было бы иначе

Вы — наместник Опаленной королевы, назначенный ею для того, чтобы подчинить себе бесплодные пустоши и найти утраченные сокровища Тлеющего города, последнего бастиона цивилизации, чудом устоявшего против Гнилой бури, разрушившей старый мир. В большинстве градостроительных симуляторов с элементами выживания вы управляете всего одним городом, но в Against the Storm ваша задача — построить огромную сеть процветающих поселений, в которых будут жить разные фантастические народы, отличающиеся друг от друга образом жизни, потребностями и умениями.