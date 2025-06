Градостроительный roguelite Against the Storm добрался до консолей Xbox, PlayStation и Nintendo Switch

Hooded Horse сообщила, что отмеченная наградами темная фэнтезийная roguelite-игра в жанре городского строительства Against the Storm стала доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch благодаря ветеранам портирования игр QLOC. Она даже совместима с Nintendo Switch 2.

Консольные игроки могут попробовать эту популярную игру в жанре городского строительства и попытаться восстановить цивилизацию перед лицом апокалиптических дождей. Возглавьте людей, бобров, ящериц, лис, гарпий и других, чтобы вернуть дикую местность и обеспечить будущее для последних выживших представителей цивилизации. Пользовательский интерфейс был полностью переделан для консолей, гарантируя новичкам плавный игровой процесс при выполнении своего долга перед Выжженной Королевой.

Первое дополнение, Keepers of the Stone, также доступно на консолях с сегодняшнего дня, в котором представлен новый вид, два новых биома и набор новых зданий, приказов, рисков и возможностей для любого вице-короля, готового принять вызов. Оно является частью игры Against the Storm – Complete Edition, предназначенной для консолей.

Against the Storm локализована с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, венгерский, турецкий, украинский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, тайский и японский языки.