Градостроительный симулятор Against the Storm достиг отметки в 2 миллиона проданных копий

Hooded Horse и Eremite Games сообщили, что их мрачный фэнтезийный roguelite градостроительный симулятор Against the Storm превысил отметку в 2 миллиона проданных копий.

Помимо достижения невероятной вехи, Eremite Games выпустили новое обновление Over-Haulers. Благодаря полной переработке логической системы Hauler, трём новым модификаторам карты мира и возможности играть четырьмя видами, теперь доступными в тренировочных экспедициях (а также некоторым полезным улучшениям пользовательского интерфейса), базовая игра находится в отличном состоянии.

Against the Storm локализована с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, венгерский, турецкий, украинский, русский, бразильский португальский, упрощённый китайский, традиционный китайский, корейский, тайский и японский языки. Консольная версия локализована на те же языки.

Игра доступна на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch, а также на ПК в Steam, GOG, Epic Games Store и Microsoft Store. В настоящее время она имеет рейтинг 94% «Очень позитивный» в Steam на основе более чем 32 000 отзывов.