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Against the Storm 18.10.2021
Стратегия, Инди, Строительство, Фэнтези
8.2 183 оценки

Консольные версии градостроительного рогалика Against the Storm появятся 26 июня

monk70 monk70

Издатель Hooded Horse и разработчик Eremite Games объявили, что выпустят темный фэнтезийный градостроитель Against the Storm для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 26 июня.

Against the Storm впервые вышла в раннем доступе для ПК 1 ноября 2022 года, а полный релиз состоится 8 декабря 2023 года. Она доступна в Steam, Epic Games Store и GOG, а также через Game Pass.

Against the Storm — это градостроитель в жанре roguelite, то есть вы будете переносить ресурсы, улучшения и опыт своих прошлых экспедиций каждый раз, когда отправляетесь в новое путешествие в дикую природу. В качестве вице-короля королевы, ведите людей, бобров, ящериц, лис и гарпий, чтобы вернуть дикую местность и обеспечить будущее для последних выживших представителей цивилизации.

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