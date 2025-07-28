Масштабное обновление 1.8 для Against the Storm расширит мрачный фэнтезийный мир стратегии

Мрачный и затягивающий мир стратегии Against the Storm продолжает развиваться и радовать фанатов. Разработчики из Eremite Games не ограничатся выпуском нового DLC Nightwatchers, который добавляет в игру уникальных жителей — нетопырей, и новые биомы. Вместе с расширением 31 июля выходит масштабное бесплатное обновление версии 1.8, которое приносит целый набор улучшений, призванных сделать игровой процесс еще более удобным и увлекательным — вне зависимости от того, купите вы дополнение или нет.

С момента выхода из раннего доступа прошло полтора года, и Against the Storm уверенно заняла место одной из лучших roguelike-стратегий с элементами градостроительства. Новое дополнение Nightwatchers предлагает два новых биома — каменистое ущелье с богатыми минералами, но без лесов и загадочные Бамбуковые равнины, где для успешного земледелия потребуется завести союз с гигантским существом Fluffbeak, обеспечивающим удобрения. Эти новые территории обещают разнообразить исследование и расширить тактические возможности игроков.

Вместе с DLC выходит обновление 1.8, которое существенно расширяет функционал базовой игры. Главным новшеством стало появление «Общественного пространства» — специального места для жителей, доступного в центральном очаге города. Оно разблокируется улучшением «Монастырь бдительного пламени» (шестой уровень) в «Дымящемся городе». Общественное пространство помогает удовлетворять потребности рабочих шире, чем обычные здания, хоть и с меньшим бонусом к решимости, но это отличное решение для заполнения «пробелов» в управлении настроением жителей.

Кроме того, обновление вводит новые возможности для прокачки: при достижении 12-го уровня престижа игрок получает дополнительный слот для чертежей, а на 13-м — бонусный слот для краеугольного камня. Для этих улучшений потребуется собирать редкие ресурсы — Древние таблички и Эссенцию дикого огня, что добавляет глубину развитию и стимулирует исследование.

Еще одна удобная функция — настройка приоритетов для разведчиков, которые собирают награды с событий в полянах. Теперь можно выбрать, какие материалы доставлять в первую очередь, что помогает оптимизировать сбор ресурсов и повысить эффективность работы поселения.

Обновление Against the Storm 1.8, получившее название Commons, выходит бесплатно 31 июля вместе с DLC Nightwatchers. Это отличная возможность как новым, так и опытным игрокам погрузиться в атмосферу мрачного фэнтезийного мира, где каждый шаг и каждое решение влияют на судьбу вашего поселения и его жителей.