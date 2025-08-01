Ночь, летучие мыши и новые земли: для Against the Storm вышло дополнение Nightwatchers

В градостроительный рогалик Against the Storm пришло свежее дополнение под названием Nightwatchers. Разработчики из Eremite Games добавили в игру новую расу, два биома и массу уникального контента. До 14 августа DLC можно приобрести в Steam со скидкой 10% — за 449 рублей вместо 499.

Главное новшество — раса нетопырей. Эти загадочные создания живут в подземельях, превосходно разбираются в металлургии и готовы приносить себя в жертву ради выживания поселения. Вместе с ними в игре появились новые локации: Скалистые ущелья и Бамбуковые заросли — каждый биом добавляет свежие вызовы и стратегические возможности.

Также Nightwatchers расширяет мир новыми модификаторами, событиями и легендарными краевыми камнями, способными сильно повлиять на ход игры. Дополнение уже оценили игроки — на старте у него 88% положительных отзывов.

Предыдущее DLC, вышедшее в сентябре 2024 года, добавляло жаб и Прибрежную рощу. Теперь очередь за нетопырями — и они точно не останутся в тени.