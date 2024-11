Новое обновление Against the Storm добавляет новый биом, соль и многое другое

Hooded Horse и Eremite Games поделились подробностями о последнем крупном обновлении для популярной градостроительной игры в жанре roguelite Against the Storm. Новый бесплатный контент как для базовой игры, так и для недавно выпущенного DLC Keepers of the Stone уже доступен.

Все, кто купил дополнение Keepers of the Stone, могут рассчитывать на новый биом, Ashen Thicket, землю, разорённую беспощадной промышленной эксплуатацией и разрушительным Blightstorm. В этом сеттинге есть уникальное здание, Cornerstone Forge, где игроки могут создавать свои собственные Cornerstones (до трех за игру). Между тем, вид лягушек теперь будет разблокирован раньше, на 9-м уровне.

Базовая игра получает обычный раунд исправлений ошибок, настроек и улучшений качества жизни, а также новое событие на карте мира — Forsaken Towns. Они позволяют игрокам попытаться переселить заброшенные поселения, где предыдущий наместник пытался и потерпел неудачу в своих собственных экспедициях. Игроки, принимающие это испытание, начинают с некоторыми уже построенными зданиями и некоторыми уже принятыми решениями на уровне поселения. Соль также была добавлена ​​в качестве нового ресурса, так что вы можете сделать эти раны намного более болезненными.

Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу для получения более подробной информации.