Один из самых лучших градостроительных симуляторов Against the Storm покинет ранний доступ в декабре

Компании Hooded Horse и Eremite Games сообщили, что их популярная градостроительная игра Against the Storm в жанре темного фэнтези выйдет из раннего доступа 8 декабря 2023 года. Кроме того, игра также выйдет на PC Game Pass!

За время существования игры Against the Storm в раннем доступе в ней произошли значительные изменения: каждые две недели выходили обновления контента, которые вносили множество крупных и мелких изменений. Такая последовательность обновлений будет продолжаться до самого релиза. Официальное обновление 1.0 включает в себя новый режим "Рука королевы", специально разработанный для самых опытных Наместников. В этом режиме у игроков есть всего один цикл, чтобы заново изготовить Адамантиновую печать - самое сложное задание в игре.

Игра Against the Storm доступна в раннем доступе для ПК через Steam, GOG и Epic Games Store. В настоящее время игра имеет 95-процентный рейтинг "Крайне положительных" отзывов в Steam и более 14 000 рецензий.