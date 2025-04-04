Разработчики Against the Storm анонсировали следующее дополнение с новым видом - летучими мышами

Hooded Horse и Eremite Studios приготовили еще больше для своего темного фэнтезийного градостроительного roguelite Against the Storm. Готовьтесь к следующей экспедиции, так как в этом году выйдет новое дополнение с новым биомом, новой механикой и летучими мышами.

Присоединившись к зверинцу фантастических существ, которые служат Выжженной Королеве, летучие мыши — суровые и яростно преданные, гордящиеся тем, что выдерживают то, что ломает других — они не воспринимают неудачи легкомысленно. Летучие мыши преуспевают в металлургии, но не находят особого утешения в каком-либо конкретном типе работы.

Вместо этого у них есть пассивная способность под названием «Преданность», которая позволяет им получать Решимость, когда представители других видов уходят или умирают.

Eremite проводит открытую альфа-версию для всех, кто хочет помочь протестировать новый контент, и вы можете найти подробную информацию о том, как принять участие, здесь. Тем временем Against the Storm преодолела очередной рубеж продаж, продав более 1,5 миллионов копий с момента запуска.

Against the Storm доступна на ПК в Steam, GOG, Epic Games Store и Microsoft Store. Она также доступна на PC Game Pass.