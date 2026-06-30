Создатели Against the Storm готовят выживалку в той же вселенной - студия решила рискнуть вместо разработки сиквела

Студия Eremite Games официально подтвердила, что работает над новым проектом во вселенной Against the Storm. Однако вместо создания прямого продолжения разработчики решили сменить жанр и попробовать свои силы в игре на выживание.

Пока проект находится на самой ранней стадии производства. Авторы подчёркивают, что показанные материалы являются предварительными, а многие элементы ещё могут кардинально измениться. По словам команды, они осознают, что раскрывают разработку очень рано, но предпочитают открыто общаться с сообществом, чем держать всё в секрете.

В Eremite Games также рассказали, что идея Against the Storm 2 действительно обсуждалась внутри студии. Тем не менее разработчики решили не спешить с сиквелом, а сначала исследовать новые возможности знакомой вселенной через совершенно другой игровой формат.

Студия напоминает, что по-прежнему остаётся небольшой независимой командой, состоящей всего из шести человек. Именно поэтому разработчики предпочитают экспериментировать постепенно и честно предупреждают игроков, что итоговая версия проекта может существенно отличаться от того, что демонстрируется сейчас.

Таким образом, поклонникам Against the Storm пока не стоит ждать полноценного продолжения. Вместо него Eremite Games намерена расширить мир игры необычным ответвлением, которое позволит взглянуть на знакомую мрачную фэнтезийную вселенную через призму жанра выживания.