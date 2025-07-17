Детективное приключение Agatha Christie - Death on the Nile выйдет 25 сентября

Издатель Microids и студия Microids Studio Lyon объявили дату релиза детективной игры Agatha Christie – Death on the Nile. Проект появится 25 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC (Steam, Epic Games Store, GOG).

Игрокам предстоит погрузиться в захватывающий сюжет, где спокойный круиз по Нилу прерывается жестоким убийством. На борту — знаменитый Эркюль Пуаро, а вместе с ним в расследование включается частный детектив Джейн Ройс, что ведёт её от Лондона до Майорки, Нью-Йорка и Египта. Их пути пересекаются в Абу-Симбеле — месте, где разворачивается финальная загадка.

Два героя имеют уникальные сюжетные линии и взгляды на дело, создавая динамичное расследование с неожиданными поворотами — как в книге, но и значительно расширенное новыми тайнами.

События происходят в ярких 1970-х — эпоху социальных преобразований, феминизма, диско и психоделии, что отражается в антураже и персонажах.

В игре представлено множество живописных локаций, а улучшенная ментальная карта поможет связывать улики и делать логические выводы. Система конфронтации позволит раскрывать ложь подозреваемых, а профили персонажей — глубже погружаться в их истории.

Death on the Nile обещает стать интересным опытом как для фанатов Агаты Кристи, так и для новых игроков.