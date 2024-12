Microids анонсировала детективное приключение Agatha Christie - Death on the Nile

Microids и Microids Studio Lyon с гордостью представляют Agatha Christie - Death on the Nile — новую приключенческо-детективную игру, основанную на культовом романе Агаты Кристи. Релиз состоится в 2025 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Следуя успеху Murder on the Orient Express 2023 года, новая игра обещает расширить границы жанра. Death on the Nile перенесёт игроков в Египет 1970-х годов, предложив новую интерпретацию классической истории. Разработчики усовершенствовали механики, добавили сложные головоломки и больше свободы в расследовании.

Главных героев в игре двое: Эркюль Пуаро и новый детектив Джейн Ройс. Их расследования пересекаются в Абу-Симбеле, где дуэту предстоит раскрыть сложное преступление, полное неожиданных поворотов.

Среди особенностей: уникальные сюжетные линии, яркий антураж 70-х, новые посткнижные сценарии, разнообразные локации от Лондона до Каира, улучшенная карта ума и динамичная система допросов.