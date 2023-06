Детективное приключение Agatha Christie - Murder on the Orient Express выйдет 19 октября 2023 года ©

Издательство Microids с радостью сообщает, что игра Agatha Christie - Murder on the Orient Express выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC 19 октября 2023 года.

Действие игры Agatha Christie - Murder on the Orient Express происходит в 2023 году и пересказывает эту классическую историю для современной аудитории. Верный центральному сюжету, в историю были добавлены дополнительные элементы, чтобы удивить и порадовать даже самых преданных поклонников королевы преступлений!

Игра Murder on the Orient Express была разработана студией Microids Studio Lyon, а художественным руководством занимался Седрик Пейраверне, французский художник, внесший значительный вклад в индустрию видеоигр. Он продемонстрировал свой талант и опыт в качестве дизайнера персонажей в таких крупных проектах, как Diablo 4, Prey, Dishonored 2, Dishonored и двух эпизодах сериала Netflix "Любовь, смерть и роботы". 48-страничный артбук, доступный в Deluxe Edition, демонстрирует некоторые из работ художника по дизайну персонажей.

На борту Восточного экспресса легендарный сыщик Эркюль Пуаро пытается раскрыть убийство, произошедшее в престижном поезде, окруженный целым рядом интригующих персонажей со своими собственными секретами и мотивами. Разгадать тайну будет нелегко, и через многочисленные повороты и изгибы игрокам придется использовать свои маленькие серые клеточки, а также навыки детектива, чтобы разгадать истину и вывести ее на свет. Если вы являетесь поклонником культовой книги или фильма, любите тайны убийства или просто ищете захватывающее приключение, в этом новом предложении найдется что-то для каждого.