Детективный квест Agatha Christie - The ABC Murders стал доступен на PlayStation 5 и Xbox Series

Agatha Christie – The ABC Murders вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Откройте для себя заново одно из самых известных расследований известного детектива и посмотрите релизный трейлер, чтобы раскрыть леденящий душу вызов, брошенный таинственным убийцей.

Версии Agatha Christie – The ABC Murders для PlayStation 5 и Xbox Series предлагают возможность играть в 4K при 30 кадрах в секунду или 1080p при 60 кадрах в секунду, а также включают различные визуальные улучшения для улучшенного погружения.

The ABC Murders – это приключенческая игра-расследование, адаптированная по классическому роману Агаты Кристи. Игрок воплощает в себе знаменитого Эркюля Пуаро в приключенческой игре от третьего лица, полной загадок. ам придется исследовать множество мест преступлений в разных городах, расположенных в прекрасных окрестностях Соединенного Королевства. Наблюдайте, задавайте вопросы и исследуйте все возможное, чтобы сделать самые умные выводы и понять планы убийцы.