Основатель Crian Soft рассказал о разработке Age of Barbarian Chronicles и будущих проектах

Итальянский разработчик Кристиан Фануччи, основатель студии Crian Soft и создатель таких игр, как Karate Master и Age of Barbarian, в недавнем интервью поделился подробностями о своем грядущем проекте Age of Barbarian Chronicles. Релиз игры запланирован на 6 марта следующего года.

Age of Barbarian Chronicles является приквелом к Age of Barbarian Extended Cut и значительно расширяет игровую вселенную. Проект представляет собой экшен-РПГ с элементами исследования и процедурно генерируемыми подземельями. Действие разворачивается в доисторическом мире, вдохновленном эпохой, когда Средиземное море еще не было заполнено водой. Фануччи отметил, что в игре появится карта мира, по которой можно будет перемещаться, а также города, таверны и смена дня и ночи, что сделает мир более открытым и живым.

Разработчик также упомянул о других своих проектах. После завершения работы над Chronicles он планирует вернуться к шутеру Armageddon Onslaught, который уже находится в высокой степени готовности. Кроме того, в планах Фануччи значится создание Karate Master 3, где появится возможность кастомизации персонажа и выбора между карьерой в спортивном или полноконтактном карате. Проект Metal Fury 3000 был временно отложен из-за сложностей в переговорах с журналом Heavy Metal, но разработчик не исключает возможности вернуться к нему в будущем.

Кристиан Фануччи подчеркнул, что практически всю работу над играми он выполняет самостоятельно, при поддержке своей жены. Этот подход позволяет ему сохранять уникальный авторский стиль, вдохновленный фильмами в жанре меч и магия 80-х годов и классическими играми, такими как Barbarian и Golden Axe. Фануччи стремится создавать реалистичный, пусть и фэнтезийный, мир, где магия — это редкое и пугающее явление, а не обыденность.