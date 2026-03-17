Состоялся релиз ролевого экшена Age of Barbarians Chronicles

Независимая студия Crian Soft выпустила ролевую игру Age of Barbarians Chronicles. Проект представляет собой брутальный экшен в поджанре Меч и магия, который черпает вдохновение в классических фэнтезийных произведениях 1980 годов. Новинка уже доступна пользователям ПК в магазине Steam за 1788 рублей.

События разворачиваются в древнем мире под названием Атлан. Игрокам предстоит взять под свой контроль 2 правителей по имени Ксодан и Яна. Героям необходимо спасти свой народ и освободить дочь Шарин из плена безжалостного чародея Зордакса. Во время путешествия отряд может пополняться новыми спутниками, которые помогут в тяжелых сражениях.

Геймплей совмещает элементы ролевых игр старой школы и зачистку подземелий с видом сбоку в формате 2.5D. Боевая система предлагает уклонения, парирования, контратаки и жестокие добивания. Исследовать предстоит созданные вручную локации и процедурно сгенерированные уровни. На этапах можно найти древние сокровища, а также новое оружие и броню для повышения боевых характеристик. Проходить сюжетную кампанию можно в режиме для 1 человека или в кооперативе на 2 участников.

Пользователи хвалят визуальный стиль и систему экипировки, однако некоторые игроки жалуются на технические ошибки и неудобное управление при использовании геймпада. Для комфортного запуска потребуется минимум 4 гигабайта оперативной памяти и 11 гигабайт свободного места на жестком диске. Текстовый перевод доступен на 10 языках, в том числе присутствует поддержка русского языка.