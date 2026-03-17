ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Age of Barbarian 03.06.2016
Экшен, Инди, Платформер
4.8 23 оценки

Состоялся релиз ролевого экшена Age of Barbarians Chronicles

Extor Menoger

Независимая студия Crian Soft выпустила ролевую игру Age of Barbarians Chronicles. Проект представляет собой брутальный экшен в поджанре Меч и магия, который черпает вдохновение в классических фэнтезийных произведениях 1980 годов. Новинка уже доступна пользователям ПК в магазине Steam за 1788 рублей.

События разворачиваются в древнем мире под названием Атлан. Игрокам предстоит взять под свой контроль 2 правителей по имени Ксодан и Яна. Героям необходимо спасти свой народ и освободить дочь Шарин из плена безжалостного чародея Зордакса. Во время путешествия отряд может пополняться новыми спутниками, которые помогут в тяжелых сражениях.

Геймплей совмещает элементы ролевых игр старой школы и зачистку подземелий с видом сбоку в формате 2.5D. Боевая система предлагает уклонения, парирования, контратаки и жестокие добивания. Исследовать предстоит созданные вручную локации и процедурно сгенерированные уровни. На этапах можно найти древние сокровища, а также новое оружие и броню для повышения боевых характеристик. Проходить сюжетную кампанию можно в режиме для 1 человека или в кооперативе на 2 участников.

Пользователи хвалят визуальный стиль и систему экипировки, однако некоторые игроки жалуются на технические ошибки и неудобное управление при использовании геймпада. Для комфортного запуска потребуется минимум 4 гигабайта оперативной памяти и 11 гигабайт свободного места на жестком диске. Текстовый перевод доступен на 10 языках, в том числе присутствует поддержка русского языка.

Релизы
13
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
saa0891
3
Goodvini

Хотят сказать, что это ручная рисовка, чтоль))

3
BluntZebulon

Вроде и прикольно, но как же всрато!

2
Mc X
2
Raphtallia

А че с фпс? Че оно все дерганое?