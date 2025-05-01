Разработчики из Индии представили мрачный фэнтезийный экшен The Age of Bhaarat

Индия готовится сделать громкое заявление на мировой игровой арене с новым AAA-проектом The Age of Bhaarat — мрачным приключенческим экшеном в жанре тёмного фэнтези. Над игрой работает студия Tara Gaming, основанная ветераном индустрии Норедином Аббудом (успевшего поработать над Tom Clancyʼs Ghost Recon Wildlands), актёром Амитабхом Баччаном и писателем Амиш Трипати (трилогия «Шива»).
По сюжету игрокам предстоит стать хранителем леса, защищающим родную землю от нашествия демонов-ракшасов. Чтобы победить, герою придётся освоить мистическое оружие и магические силы. Игра предложит не только одиночное прохождение, но и мультиплеер.
The Age of Bhaarat выйдет на ПК и консолях. Точная дата релиза пока не объявлена.
геймплей выглядит максимально убого. наверное та турецкая пародия на принца персии которая вышла больше десяти лет назад и то выглядит лучше.
Если после каждого боя не будет 10-ти минутных песен и танцев, а в конце не окажется, что главный демон это разлучённый с ГГ в младенчестве брат или сестра близнец, то это будет провал, не достойный называться ИНДИЙСКОЙ игрой.
А в конце все будут танцевать, как в индийских фильмах?
Ну и кто говорит, что у них нев*ебенные айтишники? И это все, что они смогли родить?
Никто не говорит. Их набирают за массовость, дешевизну и по блату (так как индусы сейчас заменили евреев во главе компаний и корпораций). Результат получают соответствующий - мешанина в коде и куча различных бесконечных ошибок с багами.
Анимации, крайне сырые, а так... трейлер зачетный, если убрать геймплейные вставки XD
Принц Персии здорового человека
Кратос,подвинься,хранитель леса идёт.) Если серьёзно,то для индийской студии не так плохо,я думал будет хуже и здесь может быть хороший сюжет.
Жаль боевка как в Смуте, а так неплохой клон бибизяна.
Проорал с анимации полета на веревке, это даже не уровень мода человека паука на gta:sa