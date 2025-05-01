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The Age of Bhaarat 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
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Разработчики из Индии представили мрачный фэнтезийный экшен The Age of Bhaarat

butcher69 butcher69

Индия готовится сделать громкое заявление на мировой игровой арене с новым AAA-проектом The Age of Bhaarat — мрачным приключенческим экшеном в жанре тёмного фэнтези. Над игрой работает студия Tara Gaming, основанная ветераном индустрии Норедином Аббудом (успевшего поработать над Tom Clancyʼs Ghost Recon Wildlands), актёром Амитабхом Баччаном и писателем Амиш Трипати (трилогия «Шива»).

По сюжету игрокам предстоит стать хранителем леса, защищающим родную землю от нашествия демонов-ракшасов. Чтобы победить, герою придётся освоить мистическое оружие и магические силы. Игра предложит не только одиночное прохождение, но и мультиплеер.

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The Age of Bhaarat выйдет на ПК и консолях. Точная дата релиза пока не объявлена.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
OPen man

геймплей выглядит максимально убого. наверное та турецкая пародия на принца персии которая вышла больше десяти лет назад и то выглядит лучше.

6
Moorchik

Если после каждого боя не будет 10-ти минутных песен и танцев, а в конце не окажется, что главный демон это разлучённый с ГГ в младенчестве брат или сестра близнец, то это будет провал, не достойный называться ИНДИЙСКОЙ игрой.

6
AndralStormborn

А в конце все будут танцевать, как в индийских фильмах?

3
Александр Гоголев

Ну и кто говорит, что у них нев*ебенные айтишники? И это все, что они смогли родить?

3
Gords

Никто не говорит. Их набирают за массовость, дешевизну и по блату (так как индусы сейчас заменили евреев во главе компаний и корпораций). Результат получают соответствующий - мешанина в коде и куча различных бесконечных ошибок с багами.

2
Klaus Mortan

Анимации, крайне сырые, а так... трейлер зачетный, если убрать геймплейные вставки XD

2
MadPumpkin2

Принц Персии здорового человека

2
Serj77777

Кратос,подвинься,хранитель леса идёт.) Если серьёзно,то для индийской студии не так плохо,я думал будет хуже и здесь может быть хороший сюжет.

2
Real Slim Shady

Жаль боевка как в Смуте, а так неплохой клон бибизяна.

1
icetooth

Проорал с анимации полета на веревке, это даже не уровень мода человека паука на gta:sa

1