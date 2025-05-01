Разработчики из Индии представили мрачный фэнтезийный экшен The Age of Bhaarat

Индия готовится сделать громкое заявление на мировой игровой арене с новым AAA-проектом The Age of Bhaarat — мрачным приключенческим экшеном в жанре тёмного фэнтези. Над игрой работает студия Tara Gaming, основанная ветераном индустрии Норедином Аббудом (успевшего поработать над Tom Clancyʼs Ghost Recon Wildlands), актёром Амитабхом Баччаном и писателем Амиш Трипати (трилогия «Шива»).

По сюжету игрокам предстоит стать хранителем леса, защищающим родную землю от нашествия демонов-ракшасов. Чтобы победить, герою придётся освоить мистическое оружие и магические силы. Игра предложит не только одиночное прохождение, но и мультиплеер.

The Age of Bhaarat выйдет на ПК и консолях. Точная дата релиза пока не объявлена.