Для Age of Darkness: Final Stand вышло крупное обновление с сюжетной кампанией ©

Team17 и PlaySide Studios представили новый трейлер Age of Darkness: Final Stand, который посвятили выходу крупного обновления Flames of Retribution. Помимо разнообразного исправления багов и улучшений это обновление привносит в игру сюжетную кампаниию.

Age of Darkness: Final Stand - это отмеченная наградами темная фэнтезийная RTS на выживание, в которой на экране одновременно могут появиться до 70 000 врагов. С момента выхода игры в ранний доступ в октябре 2021 года игроки смогли испытать ее жестокий режим "Выживание", в котором днем они готовят оборону, а ночью сражаются с полчищами ужасающих кошмаров.

В Flames of Retribution представлены первый и второй акты кампании, в которых вам предстоит пройти 8 уникальных миссий, отправляющих вас в мрачное и опасное путешествие по Эродару.

Flames of Retribution откроет перед вами историю с неожиданными поворотами, а также поставит под сомнение вашу преданность фракциям и героям Эродара. Узнайте предысторию героев и их переплетающиеся отношения, пока они берут на себя ответственность и борются с тьмой, и даже познакомьтесь с новым героем Ордена, Мереком Лонгхолдом.