Для стратегии Age of Darkness: Final Stand вышел 3-й акт Exile's Return

Age of Darkness: Final Stand от Team17 и PlaySide Studios — это дикая гибридная стратегия на выживание в реальном времени, в которой игроки пытаются продержаться, пока до 70 000 врагов на экране атакуют их оборону. В новом обновлении Exile’s Return, добавляющем 3-й акт кампании, представлен новый герой Аурелия, три новые миссии и многое другое

Exile’s Return — это новое обновление, включающее жестокий заключительный акт кампании, который включает в себя три эпические миссии, уникальную битву с боссом и новый кульминационный видеоролик. Кроме того, игроки смогут познакомиться с новым героем Survival, Аурелией, а также с множеством обновлений и исправлений. К ним относятся улучшения поиска пути, испанская локализация, формации и многое другое.

Кроме того, PlaySide Studios и Team17 в ближайшие месяцы раскроют путь к версии 1.0, включая более подробную информацию о долгожданном режиме совместной игры, позволяющем двум игрокам защищаться от кошмаров в одно и то же время.