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Age of Darkness: Final Stand 07.10.2021
Стратегия, Выживание, RTS, Фэнтези
7.2 107 оценок

Мрачная стратегия Age of Darkness: Final Stand официально вышла из раннего доступа

butcher69
Новости

После нескольких лет пребывания в раннем доступе стратегия Age of Darkness: Final Stand получила полноценную версию 1.0. Студия PlaySide Studios представила игру с улучшенным контентом, включая долгожданный кооперативный режим.

Новая версия предлагает игрокам незабываемую кампанию с 10 главами, режим выживания и возможность объединиться с другом для борьбы с волнами кошмаров. Сражения сопровождаются уникальными механиками, такими как SwarmTech, отображающая на экране до 70 000 врагов, и динамичный цикл дня и ночи.

Для новых игроков сейчас лучший момент начать: до конца ограниченной акции игра доступна со скидкой 65 %. Поклонников ждут новые герои, фракции, улучшения качества жизни и эксклюзивный контент.

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