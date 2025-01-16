Мрачная стратегия Age of Darkness: Final Stand официально вышла из раннего доступа

После нескольких лет пребывания в раннем доступе стратегия Age of Darkness: Final Stand получила полноценную версию 1.0. Студия PlaySide Studios представила игру с улучшенным контентом, включая долгожданный кооперативный режим.

Новая версия предлагает игрокам незабываемую кампанию с 10 главами, режим выживания и возможность объединиться с другом для борьбы с волнами кошмаров. Сражения сопровождаются уникальными механиками, такими как SwarmTech, отображающая на экране до 70 000 врагов, и динамичный цикл дня и ночи.

Для новых игроков сейчас лучший момент начать: до конца ограниченной акции игра доступна со скидкой 65 %. Поклонников ждут новые герои, фракции, улучшения качества жизни и эксклюзивный контент.