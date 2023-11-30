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Age of Darkness: Final Stand 07.10.2021
7.1 75 оценок

Стратегия Age of Darkness: Final Stand получит третий акт кампании Exile's Return 5 декабря

monk70
Новости

Захватывающая кампания Age of Darkness: Final Stand подходит к грандиозному завершению: обновление Exile’s Return выйдет в 15:00 по московскому времени 5 декабря.

Age Of Darkness: Final Stand — это стратегия в реальном времени на выживание в жанре темного фэнтези, в которой вам предстоит освещать, строить и защищать последний бастион человечества от полчищ кошмаров.

Долгожданное обновление стратегии в реальном времени на выживание включает в себя:

  • Акт III кампании, включающий:
  • Последние три миссии
  • Уникальный бой с боссом
  • Заключительный ролик кампании
  • Новый герой выживания, Аурелия.
  • Различные обновления и исправления, включая:
  • Формации
  • Поиск улучшений
  • Испанская локализация
  • Экраны выбора 3D-героя

Помимо запуска Exile's Return, все внимание разработчиков теперь будет сосредоточено на мультиплеере. Игроки могут ожидать обновленной информации о разработке многопользовательской игры и обновленной дорожной карты 1.0, которая будет представлена в начале 2024 года.

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