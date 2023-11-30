Стратегия Age of Darkness: Final Stand получит третий акт кампании Exile's Return 5 декабря

Тьма — это сущность зла. Одни говорят, что это проявление человеческого страха и кошмаров, другие — что это блуждающая масса проклятых душ, преследующих нас. Происхождение самой тьмы неизвестно, но одно можно сказать наверняка: её можно сдержать силой света и огня.

Age of Darkness: Final Stand — тёмная фэнтезийная RTS на выживание, в которой вам необходимо защитить последний бастион человечества от полчищ монстров. Вам стоит приготовиться к огромным волнам противников, ведь технология "SwarmTech" позволяет игре одновременно выводить на экран более 70 000 врагов.