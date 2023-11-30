Стратегия Age of Darkness: Final Stand получит третий акт кампании Exile's Return 5 декабря

Захватывающая кампания Age of Darkness: Final Stand подходит к грандиозному завершению: обновление Exile’s Return выйдет в 15:00 по московскому времени 5 декабря.
Age Of Darkness: Final Stand — это стратегия в реальном времени на выживание в жанре темного фэнтези, в которой вам предстоит освещать, строить и защищать последний бастион человечества от полчищ кошмаров.
Долгожданное обновление стратегии в реальном времени на выживание включает в себя:
- Акт III кампании, включающий:
- Последние три миссии
- Уникальный бой с боссом
- Заключительный ролик кампании
- Новый герой выживания, Аурелия.
- Различные обновления и исправления, включая:
- Формации
- Поиск улучшений
- Испанская локализация
- Экраны выбора 3D-героя
Помимо запуска Exile's Return, все внимание разработчиков теперь будет сосредоточено на мультиплеере. Игроки могут ожидать обновленной информации о разработке многопользовательской игры и обновленной дорожной карты 1.0, которая будет представлена в начале 2024 года.